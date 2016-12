Berlusconi apre ai diritti civili dei gay: "Raggiungere un traguardo di civiltà"

20:44 - "Quella per i diritti civili degli omosessuali è una battaglia che in un Paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti". Lo scrive in una nota Silvio Berlusconi, che continua: "Da liberale, ritengo che attraverso un confronto ampio e approfondito si possa raggiungere un traguardo ragionevole di giustizia e di civiltà".

Le dichiarazioni di Berlusconi arrivano dopo che ieri, a sorpresa, mentre in Italia e nel mondo si manifestava per i diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, la sua compagna Francesca Pascale e l'ex direttore del Giornale Vittorio Feltri annunciavano la loro iscrizione ad Arcigay, storica associazione delle persone omosessuali, precisando che l'adesione deriva dalla condivisione delle "battaglie in favore dell'estensione massima dei diritti civili e della libertà".



Ma Gasparri non ci sta - Non tutti, però, in Forza Italia sembrano aver 'sposato' la nuova apertura verso i diritti delle persone omosessuali: proprio oggi Maurizio Gasparri ha voluto ribadire che "bisogna rispettare i diritti e evitare discriminazioni. Ma resto convinto che matrimoni gay e adozioni da parte di coppie gay siano una scelta sbagliata che non condivido. Oggi, come ieri".