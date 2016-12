21:09 - "Siamo consapevoli della nostra forza, abbiamo avuto in questi ultimi anni delle emorragie, alcune dolorose come quella di Alfano". Ha detto Silvio Berlusconi nel corso di una telefonata ad una iniziativa di Forza Italia a Cosenza. "Dobbiamo essere un partito aperto, mai più porte chiuse come purtroppo si è verificato in questi anni", ha aggiunto Berlusconi, "punto molto nei club".