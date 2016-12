Berlusconi: al voto prima del 2018

19:52 - "Non penso che il governo Renzi andrà avanti fino al 2018. Fra un anno, dopo che si sarà fatta la legge elettorale, si potrà andare a votare". Lo ha detto Silvio Berlusconi, aggiungendo che "per allora dobbiamo avere una penetrazione tra i cittadini". "Questa per me è l'ultima mossa: o la va o la spacca", ha aggiunto il leader di Forza Italia. "Spero di lasciare la politica dopo aver garantito al mio Paese democrazia e libertà", ha concluso.