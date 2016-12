Berlusconi ad ex alleati: "E' il momento di riunire il centrodestra"

21:16 - Silvio Berlusconi chiama a raccolta i leader del centrodestra italiano. "Sono convinto che sia giunto il momento di riprendere, per gradi e nel rispetto delle storie di ciascuno, la strada per costruire non un cartello elettorale, che non servirebbe a nulla, ma una piattaforma politica comune in vista delle prossime scadenze elettorali", scrive infatti il leader di Forza Italia un una lettera aperta.

Berlusconi dice no alle "sommatorie numeriche" e fa un appello per "ricominciare senza rivendicare primogeniture, non da un accordo fra vertici di partiti, ma dal basso".



"Tornare uniti nel rispetto delle differenze" - "So benissimo che fra noi ci sono delle differenze, anche significative, di linguaggio, di metodo e di contenuti. E' naturale che sia così: non siamo lo stesso partito e non immaginiamo di diventarlo", rileva Berlusconi. "Tuttavia queste differenze non escludono un minimo comun denominatore, che è il nostro tratto distintivo rispetto alla sinistra: la centralità della persona, dell'uomo, del cittadino rispetto allo Stato, la richiesta pressante di uno Stato più leggero e quindi anche più efficiente, che imponga meno tasse e meno burocrazia e garantisca più libertà".



"Leadership? E' punto di arrivo non di partenza" - "Tutto il resto, contenuti specifici, linguaggi, insediamenti elettorali, è importante ma viene dopo. E ancora dopo - sottolinea Berlusconi - vengono le questioni di leadership, di candidature,di liste o di organigrammi. Questo è il punto d'arrivo, non quello di partenza, di un percorso lungo e graduale, che abbiamo il dovere di intraprendere".