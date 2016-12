Berlusconi accusa: la sinistra usa i giudici per sottrarre voti a Forza Italia

12:55 - "In questo delicato momento in cui la sinistra, avvalendosi del suo braccio giudiziario, vuole impedirmi" di condurre la campagna elettorale, "Forza Italia subisce senza reagire maldestri tentativi di sottrarle voti con la confusione e con l'inganno". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in una dichiarazione.

Toti twitta: "Ma quale democrazia?" - A sostenere Berlusconi interviene il consigliere politico di Forza Italia Giovanni Toti, che su Twitter scrive: "A Palazzo Chigi il terzo premier non eletto dai cittadini. Il leader dei moderati messo fuori campo dai magistrati. Che democrazia è?".



Berlusconi: "Forza Italia è una sola" - Nella sua dichiarazione, Berlusconi fa appello all'unità all'interno del suo partito dicendo: "Non si può fare parte di Forza Italia e militare contemporaneamente in un altro partito. In Forza Italia non possono esserci correnti, rivendicazioni territoriali, ambizioni personali". E aggiunge: "Forza Italia è una e una soltanto".



Il riferimento è al caso della Campania, dove è nato il movimento "Forza Campania", che dichiara di aderire a gruppi diversi da Forza Italia nella Regione e di essere invece con Forza Italia a livello nazionale. Forza Campania chiarisca, chiede il leader.



E continua: "Forza Italia è la casa degli italiani che amano la libertà e che vogliono restare liberi. E' il partito di riferimento politico di tutti i moderati sia a livello nazionale, che regionale e locale".



"Forza Italia è una e una soltanto - avverte -. I coordinatori regionali sono scelti dal presidente Berlusconi personalmente dopo approfondite consultazioni e godono della sua piena fiducia. Per questo Forza Italia chiede ai simpatizzanti di Forza Campania di chiarire la loro posizione, anche in vista delle prossime amministrative per le quali solo e soltanto i dirigenti regionali di Forza Italia possono consentire l'utilizzo del simbolo ufficiale nei vari comuni. Per questi motivi, chi intende appoggiare candidati a sindaco o liste locali diverse da quelle del nostro movimento non potrà più considerarsi parte di Forza Italia".