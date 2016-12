24 marzo 2014 Berlusconi a Fi: "Basta egoismi"

"Ora rappresentare moderati" "Il momento è grave, serve rinnovamento e non la difesa di rendite di posizione". Nominato poi il Comitato di Presidenza del partito Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:12 - "Mi auguro che tutti all'interno del movimento politico ben comprendano la gravità del momento, la crisi di fiducia che investe la politica e l'esigenza di rinnovarci". Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota. Si tratta di "uno sforzo che dobbiamo affrontare tutti insieme mettendo da parte interessi personali, ambizioni individuali e la difesa di rendite di posizione", aggiunge.

"Leggo - si legge in una nota di Silvio Berlusconi - anche oggi sui quotidiani articoli che descrivono scenari inverosimili, alimentati anche da talune lunari dichiarazioni che non corrispondono minimamente né alla realtà del nostro movimento né a quella del Paese in generale. Voglio rassicurare tutti i nostri militanti ed elettori che anche in queste ore stiamo lavorando all' elaborazione del programma per le elezioni europee, alla composizione delle liste per le stesse e alla definizione degli organismi dirigenti di Forza Italia".



"Come sempre - aggiunge l'ex premier - tutte le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno dettate solo ed esclusivamente dall'esigenza di rappresentare al meglio i moderati, in Italia e in Europa. Mi auguro che tutti all'interno del nostro movimento politico ben comprendano la gravità del momento, la crisi di fiducia che investe la politica tutta, e l'esigenza di rinnovarci che viene chiesta con forza dal Paese. Uno sforzo che dobbiamo affrontare tutti insieme mettendo da parte interessi personali, ambizioni individuali e la difesa di rendite di posizione assolutamente incompatibili con questo percorso. Sono certo che tutta la nostra classe dirigente saprà fare quadrato per respingere ogni egoismo e per costruire insieme la Forza Italia del futuro".



Nominato Comitato di Presidenza - Berlusconi, sulla base poi dell'articolo 23 dello Statuto, ha nominato i membri del Comitato di Presidenza di Forza Italia. Ecco i nominativi: Silvio Berlusconi - Annamaria Bernini - Michela Brambilla - Annagrazia Calabria - Mara Carfagna - Antonio Palmieri - Antonio Tajani - PaoloRomani - Renato Brunetta - Raffaele Baldassarre - Rocco Crimi - Niccolò Ghedini - Raffaele Fitto - Giovanni Toti - Marcello Fiori - Maria Rosaria Rossi - Sandro Bondi - Denis Verdini - Altero Matteoli - Daniele Capezzone - Deborah Bergamini - Alessandro Cattaneo - Sestino Giacomoni - Maurizio Gasparri - Simone Baldelli - Stefano Caldoro - Gianni Chiodi - Mariastella Gelmini - Claudio Fazzone - Vincenzo Gibiino.



Partecipano al Comitato di Presidenza: Ignazio Abrignani - Michaela Biancofiore - Bernabo' Bocca - Donato Bruno - Franco Carraro - Elena Centemero - Monica Faenzi - Andrea Fluttero - Gregorio Fontana - Paolo Galimberti - Mino Giachino - Giancarlo Galan - Laura Ravetto - Andrea Mandelli - Antonio Martino - Maurizio Bianconi - Giuseppe Moles - Rocco Palese - Nitto Palma - Paolo Bonaiuti - Enrico Pianetta - Renata Polverini - Stefania Prestigiacomo - Manuela Repetti - Melania Rizzoli - Mariella Rizzotti - Daniela Santanchè - Edoardo Sylos Labini - Valentino Valentini - Sandro Biasotti - Clemente Mastella - Saverio Romano - Pino Galati - Gianfranco Miccichè - Gianfranco Rotondi - Simone Furlan - Licia Ronzulli.(ANSA).