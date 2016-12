Beppe Grillo: "Renzi non mangerà il panettone, Fmi commissaria l'Italia"

13:55 - "Le previsioni variano da una manovra ottimistica(?) di 24 miliardi a una catastrofica di 40 miliardi. Dove troverà i soldi Renzi? Nelle nostre tasche". E' quanto si legge in un post del blog di Beppe Grillo dal titolo "La tempesta perfetta". Grillo aggiunge: "A dicembre con il panettone (chissà se Renzie lo mangerà...) arriverà il Fmi".

Nel post dal titolo "La tempesta perfetta" il M5S lancia un sondaggio sondaggio su "Dove troverà i soldi Renzie?". E poi ancora accuse sulle riforme "perché ce le chiede l'Europa".



Non siamo gufi, parlano i numeri - "I numeri sono numeri. E non si può mica accusarli di essere “gufi”, “frenatori” o “sfascisti” come si fa con i dissidenti interni e con le opposizioni in Parlamento", scrivono i membri della commissione bilancio del M5s. "Il premier ha bisogno - dicono - , nel 2015, di almeno 10 miliardi per rendere strutturale la promessa elettorale degli 80 euro. Poi gliene servono altri 4-5 per dare seguito alla parola data: allargare il bonus a incapienti, pensionati, famiglie numerose e non si sa chi altri. E ci vorranno 3-4 miliardi per le spese cosiddette incomprimibili, dalla cassa integrazione in deroga alle missioni militari all’estero. Infine ci sono le tagliole disseminate qui e lì dai governi precedenti, come gli oltre 4 miliardi di clausole di salvaguardia contenute nella legge di Stabilità di Enrico Letta".



Inutile aggrapparsi alla spending review - "Renzi - proseguono i grillini - adesso si aggrappa ai miracoli della spending review di Cottarelli. Ma già sui 3 miliardi di tagli previsti dal decreto Irpef per quest’anno il meccanismo è inceppato (soprattutto sul fronte dei Comuni). E i benefici derivanti dal calo degli spread non saranno sufficienti a eludere l’amara verità: questo governo sprofonda in un gorgo in cui il rigore fiscale uccide l’economia e genera l’illusione che altro rigore fiscale sia necessario".



Renzi e Padoan camerieri della Merkel - Dal blog, poi, ennesimo affondo alla Ue e alla Germania: "La Merkel continua a essere padrona di casa e il duo tragicomico Renzi-Padoan fa la parte dei camerieri in livrea a bordo tavolo con tovagliolo al braccio. Anche i giornali esteri, persino quelli anti-austerity di tradizione anglosassone, dal Wsj all’Economist, hanno già sbeffeggiato gli ardori riformatori del premier".