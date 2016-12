Beppe Grillo: "Per le mie denunce spero nel decreto svuotacarceri"

22:23 - "Si stanno accumulando denunce su di me, ma spero in un decreto svuotacarceri in modo che la mia preoccupazione diventi più sostenibile". Scherzando con queste parole sulle sue vicende giudiziarie, Beppe Grillo, è intervenuto telefonicamente a un convegno di imprenditori. "Sono pieno di denunce, sono un eversore e il pm ha chiesto per me nove mesi di carcere per essere entrato in una baita", ha aggiunto.

E' stata formulata un'imputazione "secondo la quale io avrei rotto un sigillo già portato via dal vento".



"Vinceremo le Europee" - "Vinceremo le elezioni europee", ha detto ancora nella telefonata agli imprenditori riuniti a Cison di Valmarino. "Porteremo le nostre proposte in Europa e cambieremo un sacco di cose, mettendo finalmente al centro l'Italia. Ne vedremo di belle in questi tre mesi".