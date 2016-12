Beppe Grillo, nuovo sondaggio contro il "giornalista più prezzolato del 2014"

13:28 - Massimo Gramellini, Giuliano Ferrara, Michele Serra, ma anche Ezio Mauro e Federico Orlando, da poco scomparso. Sono alcuni dei 37 nomi di giornalisti segnalati sul blog di Beppe Grillo per i loro articoli contro il M5S. Il leader pentastellato ha infatti lanciato un nuovo sondaggio, via web, contro "il giornalista che più si è distinto per il suo livore prezzolato del 2014".

"La rubrica Giornalista del giorno - è scritto nel blog - è nata a dicembre dell'anno scorso grazie a Maria Novella Oppo, che all'epoca scriveva per un giornale ormai estinto nonostante le decine di milioni di finanziamenti pubblici ricevuti nel corso degli anni anni: l'Unità di cui è oggi è rimasto solo il nome alle Feste dell'Inciucio dell'Unità di Renzusconi. Grazie alle vostre segnalazioni e alla prolificità servile dei pennivendoli bipartisan italiani contro il M5S, la rubrica è stata molto attiva".



"Dopo nove mesi è bene fermarsi un attimo a riflettere per decidere insieme il Giornalista dell'Anno 2014, quello che più si è distinto per il suo livore prezzolato, ma molti lo fanno anche gratis, contro una forza politica votata da nove milioni di cittadini, l'unica ad aver rinunciato ai milioni di euro di finanziamenti pubblici (42 per la precisione) e i cui parlamentari si sono dimezzati lo stipendio. La scelta non è semplice, ci affidiamo a voi. Chi è il giornalista del'anno 2014?".