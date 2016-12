Beppe Grillo:"L'Expo è una rapina"

23:08 - L'Expo "è una rapina". A sostenerlo è il leader M5S, Beppe Grillo, che durante un comizio elettorale a Tortona, nell'Alessandrino, spiega che l'esposizione universale "farà aumentare il debito e per questo motivo ci toglieranno i servizi. A rimetterci saremo noi, bisogna fermarli per tempo". Grillo torna quindi sui costi della politica: "La nostra rivoluzione è far governare gli onesti. Due legislature a 2.500 euro al mese e poi via".