Beppe Grillo: cacciare "ebetino" Renzi"Sondaggi all'89%, convincere l'11%"

22:53 - "L'ebetino non lo sopporto più, queste persone non vanno combattute ma spazzate via. Sia lui che 'rigor Monti' sono malati 'alexitinia': non hanno più la capacita' di distinguere le emozioni". Nuovo affondo di Grillo, da Cagliari, contro il premier Matteo Renzi e uno dei suoi predecessori. "Gente come loro è malata", spiega il leader M5S ribadendo dal palco di essere certo della vittoria alle Europee.

"Sondaggi ci danno a 89%, ora convincere 11%" - "Non siamo un partito, siamo una comunità, non vogliamo sostituire la classe politica con noi. Gli ultimi sondaggi ci danno all'89%, ci manca ancora l'11%, dobbiamo convincerli", dice Grillo, strappando applausi ma anche risate davanti a oltre 5mila persone nella prima tappa del tour elettorale. "Se una legge è buona - aggiunge - per noi non c'è destra o sinistra, se è buona la appoggiamo".



"Stato c'è solo in cassetta lettere e con manganellate" - "Molta gente non va più a votare perché non capisce: lo Stato non c'è e si manifesta solo nella cassetta delle lettere, che hai paura di guardare, e in un poliziotto antisommossa". Grillo se la prende poi con le forze dell'ordine: "C'è stata un'evoluzione nel poliziotto antisommossa - dice - non manganella più solo pastori o operai ma anche politici come un nostro parlamentare. Bene, ma doveva cominciare proprio da noi porca p...?".



"Decida popolo italiano se uscire da euro" - "Se è costituzionale uscire dall'euro lo deciderà il popolo italiano e non dei cazzoni di partito", così Grillo. "Queste sono le elezioni più politiche degli ultimi anni - aggiunge - è un voto politico non bisogna scansarlo questa volta anche se distante, ma là in Europa cambierà la vita di qua: dobbiamo scegliere, o noi o loro, e scegliamo noi".