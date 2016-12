20:15 - E' stata del 33,8% l'affluenza alle urne per il ballottaggio nei 139 centri chiamati nuovamente al voto per eleggere il sindaco (il dato diffuso dal Viminale, non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Al primo turno, il 25 maggio, l'affluenza era stata del 52,4%. Dunque il calo è stato di quasi 20 punti.