Bagnasco: ripresa ancora non c'è

13:45 - "Non si vedono ancora ricadute concrete e positive per il lavoro a me pare proprio di non vedere una ripresa". E' il monito del presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, sull'emergenza lavoro. "Molti parlano di segnali positivi, di ripresa sul piano dell'economia e della produzione, lo speriamo tutti, ma ci vorrà ancora tempo, temo. Non dobbiamo perdere speranza e fiducia: la tenuta sociale si è mostrata veramente grande nella crisi".