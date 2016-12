Autosospesi Pd, rientra protesta

13:03 - In una riunione di due ore i 14 senatori che avevano deciso di sospendersi per contestare la sostituzione di Vannino Chiti e Corradino Mineo in Commissione Affari Costituzionali ci ripensano. La loro sospensione rientra ma "si continuerà a dar battaglia all'interno del Pd". Tra i punti di attrito che restano con la maggioranza del partito, oltre al no alle sostituzioni, anche alcuni punti del ddl sulla legge elettorale e sulla riforma del Senato.