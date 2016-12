Articolo 18,Bonanni:no a modifiche

15:20 - "Sulle modifiche all'articolo 18 si dibatte solo per un puntiglio ideologico. Non le chiedono nemmeno le imprese". Lo ha detto il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, dopo che il governo ha ipotizzato la sua sospensione temporanea per i neoassunti. "Si sfugge ai nodi veri del mercato del lavoro: bisogna cancellare i contratti truffa come false partite Iva, co.co.co. della Pubblica amministrazione e co.co.pro.", conclude Bonanni.