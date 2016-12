Art. 18, Grillo si scaglia contro l'Europa: se ne vada aff...

10:54 - "L'articolo 18 non si tocca". Lo dice, a difesa dello Statuto dei lavoratori, Beppe Grillo in persona che sul suo blog si interroga sui motivi per i quali dobbiamo mettere mano alla riforma del lavoro. "Perché ce lo chiede l'Europa... ma l'Europa, con rispetto parlando, può andarsene a fanculo", rincara. "Qualcuno ci deve ancora spiegare le ragioni per cui togliere i diritti ai lavoratori possa far ripartire l'economia".

"Senza certezze un lavoratore investirà di meno, la banca gli negherà un prestito", osserva Grillo che continua: "I lavoratori si sono guadagnati diritti minimi con decenni di lotte e non li cederanno alla massoneria o alle banche che hanno distrutto intere economie con la bancarotta della finanza del 2008". Vogliono, continua il leader M5S "chiudere i buchi della finanza internazionale con la sottrazione dei diritti sociali. Ma, avverte Grillo, "l'articolo 18 non si tocca".



"Qualcuno ci prende per il culo parlando di 'conservatorismi' dopo che è stato mantenuto dagli italiani a fare il politico come deputato dal 1953", aggiunge ancora il leader M5S sul suo blog. Si vuole "trasformare i lavoratori in schiavi. E per farlo, da noi hanno messo lì un vecchio e un bambino".