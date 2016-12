14 agosto 2014 Antonio Razzi stupisce ancora: "Adesso mi butto nel cinema e faccio un film" "Mi ha chiamato il regista Sergio Martino per un film - rivela Razzi -. Non so molto altro. Mi ha solo detto che ci saranno 5 o 6 attori noti. C'è chi dice Lino Banfi, chi Robert De Niro..." Tweet google 0 Invia ad un amico

07:57 - Da parlamentare ad attore, Antonio Razzi, noto soprattutto per l'ormai celebre imitazione di Maurizio Crozza, è pronto a fare il suo esordio sul grande schermo. "Mi ha chiamato il regista Sergio Martino per un film - rivela Razzi -. Le riprese dovrebbero cominciare in autunno".

"Non so molto altro. Mi ha solo detto che ci saranno 5 o 6 attori noti. C'è chi dice Lino Banfi, chi Robert De Niro" spiega Razzi. Il senatore assurto agli onori della cronaca per modi di dire inusuali e gaffe non si smentisce e prosegue: "Io però sono come San Matteo, finché non vedo, non ci credo".



Razzi comunque una certezza ce l'ha: "Che parte farò? Quella principale. Se non faccio quella di protagonista non accetto, o fai il numero uno o è meglio lasciar stare".



La notizia del debutto di Razzi da attore è iniziata a circolare sui social network dopo la diffusione di indiscrezioni da parte della rete locale abruzzese Rete 8. Oggi è anche apparso un tweet su un presunto profilo di Razzi. "Sarò a fianco di Lino Banfi nel film "L'allenatore nel pallone 3" - si legge sul social network -. Al giorno d'oggi è importante trovare altri lavori". Il senatore però smentisce che il tweet sia opera sua: "Non so nulla di questo profilo Twitter. Io non uso Twitter".



Sergio Martino ha girato diverse commedie con Lino Banfi, l'ultima volta nel 2008 "L'allenatore nel pallone 2", sequel del cult degli Anni 80.