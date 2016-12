21:00 - "Le leggi, esattamente come le sentenze, si rispettano, ma si possono commentare". Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, rispondendo a Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio, in conferenza stampa, aveva ribadito: "Io non commento le sentenze e mi aspetto che i giudici non commentino il processo di formazione delle leggi che li riguardano, soprattutto se sono indiscrezioni".