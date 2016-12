Anm: da Ferri grave interferenza

16:18 - L'sms del sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, in cui l'ex giudice ha invitato i colleghi a votare alcuni candidati alle elezioni per il nuovo Csm, ha fatto irritare l'Associazione nazionale della magistratura, che ha giudicato l'accaduto come "un'evidente e grave interferenza". Nel messaggio Ferri ha scritto: "Mi permetto di chiederti di valutare gli amici Lorenzo Pontecorvo (giudice) e Luca Forteleoni (pm). Ti ringrazio per l'attenzione".