Anm a Renzi:ora riforme, basta slogan Landini: lavoro, no interventi con dl

18:48 - "Respingiamo l'idea che la magistratura intenda interferire nella politica economica di un'azienda. Così come l'idea di una sua responsabilità nell'eventuale strumentalizzazione di atti che sono imposti dalla legge e la cui omissione costituirebbe un illecito". Lo afferma l'Anm replicando al premier Renzi. "La questione vera sono le riforme vere, che devono essere efficaci. Quello che abbiamo visto sinora è molto deludente".

Il presidente del Consiglio, durante il suo intervento al Parlamento, per presentare i prossimi mille giorni di governo aveva sferzato i pm "che frenano le aziende con avvisi di garanzia", in riferimento all'inchiesta Eni che vede indagato l'a.d. Claudio Descalzi.



"Lo scontro ideologico non ha mai riguardato la magistratura", ha replicato il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli. "Le toghe non sono in scontro con nessuno", ha ribadito commentando l'affermazione di Renzi secondo cui la riforma della giustizia deve cancellare il violento scontro ideologico del passato.



Landini: "Lavoro, non intervenire con un decreto" - Sarebbe molto grave, un errore, se si intervenisse con un decreto legge per la riforma del Lavoro oppure se si utilizzasse lo stesso sistema per cancellare l'Articolo 18". Lo ha detto il segretario della Fiom, Maurizio Landini, lanciando un avvertimento al premier, Matteo Renzi: "Sarebbe uno strappo inaccettabile, un atto contro le parti sociali". "In queste ore riparte la filippica sull'art.18. Ci si dice che l'Europa ci chiede questo. Bisogna proprio dire basta, ci hanno rotto le scatole", ha ribadito.