Alfano:sarà governo rivoluzionario

20:56 - "Noi vogliamo realizzare il governo più riformatore, più rivoluzionario della storia recente perché abbiamo un desiderio grande. In questi 70 minuti abbiamo lavorato per realizzare i capitoli più importanti della rivoluzione liberale che in passato il centrodestra ha promesso ma non realizzato: fisco, lavoro, giustizia". Così il leader del Nuovo centrodestra, Angelino Alfano, ha illustrato i temi della consultazione con il premier incaricato Matteo Renzi.