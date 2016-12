19:58 - "Da ottobre, con l'operazione Mare Nostrum, sono state recuperate 10mila persone. Non rispondendo a un obbligo di intervento ma alla nostra coscienza affinché non si ripetessero i fatti del 3 ottobre scorso". Angelino Alfano, intervenendo a un convegno sulle politiche per l'immigrazione per l'Europa, promuove l'Italia: "E' campione del mondo di accoglienza", ha detto il ministro dell'Interno.