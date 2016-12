20:10 - Secondo Angelino Alfano per Matteo Renzi è l'ora di entrare come "protagonista in una nuova fase dell'esecutivo". "Noi crediamo che con un contratto di governo si possano realizzare un bel po' di cose positive per il 2014 e per farlo occorre che Renzi sia protagonista della nuova fase del governo", ha affermato il vice premier. "Se lui non lo è non crediamo si possa andare avanti", ha poi spiegato.