Alfano: "Letta bis con Renzi oppure il governo va in crisi"

19:30 - "Serve un Letta-bis appoggiato apertamente da Matteo Renzi e che possa avere la forza della nuova leadership del Partito democratico". Il vicepremier, Angelino Alfano, torna a respingere l'ipotesi di un rimpasto e chiede la nascita di un nuovo esecutivo: "Diciamo no a un piccolo maquillage del governo in carica. Altrimenti è meglio non andare avanti", conclude il leader del Nuovo centrodestra.

"Con Berlusconi nemici mai, alleati speriamo" - Alfano però scalda i motori anche in un ipotetico turno elettorale anticipato e non chiude la porta a Forza Italia. "Con Silvio Berlusconi e Forza Italia non saremo mai nemici, alleati speriamo". "Il nostro obiettivo - ha aggiunto il leader di Ncd - è far vincere il centrodestra, anche perché siamo tornati ad essere in vantaggio, o forse alla pari. Ncd pensa di avere il consenso di chi è stanco del vecchio centrodestra. Berlusconi è lontanissimo dal successo individuale da solo con Forza Italia perché c'è un divario di almeno dieci punti rispetto al Pd. Forza Italia non è ai fasti di un tempo, ma ha la forza della coalizione e può ambire a vincere insieme agli alleati".



"Centrodestra può vincere se non si suicida" - "Il centrodestra può vincere le prossime elezioni a meno che non decida di suicidarsi", dice Alfano durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. "Dobbiamo prendere come modello - ha aggiunto - la Casa delle Libertà del 2001 insieme ai centristi di Casini. Così potremo battere Renzi e il centrosinistra". Il vice premier ha sottolineato la necessità di "rinnovare il centrodestra, in primo luogo celebrando le primarie per indicare la leadership".