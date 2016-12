Alfano: "Il lavoro degli italiani non sarà preso da immigrati"

22:18 - C' è il "massimo rispetto per i diritti di tutti", ma prima "vengono i diritti degli italiani". A parlare è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che, al termine del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza (convocato nella prefettura di Caserta dopo la rivolta degli immigrati del 13 e 14 luglio), sottolinea: "Non accetteremo che un immigrato prenda il posto di lavoro di un italiano".

"Il contrasto dell'immigrazione clandestina - spiega il titolare del Viminale - è una priorità del governo e l'Italia deve evitare la ripetizione di quanto è accaduto a Castel Volturno, dove lo squilibrio nel rapporto tra le Comunità di residenti ed immigrati ha prodotto la rottura".



Alfano conferma la presenza dei rinforzi (80 agenti) nel Casertano, annuncia di aver chiesto ai vertici delle forze dell'ordine di verificare la disponibilità per l'assegnazione di altri uomini. Ma boccia l'idea dell'impiego dei militari, misura non gradita ai sindaci dopo l'esperienza del 2008.



Anche perché per il ministro dell'Interno il territorio casertano ha tutte le potenzialità per un "vero rinascimento", dopo aver "sconfitto i Casalesi, aver sequestrato i loro patrimoni, ed aver costretto i loro capi al regime del 41 bis". L'obbiettivo, spiega Alfano, è quello di un "nuovo modello Caserta", dove i dati della prefettura parlando di un decremento dei reati (-10% totale, con un -28% di rapine e -3,6% di furti).



In programma, poi, c'è anche la costituzione di una task force presieduta dal Prefetto di Caserta Carmela Pagano con l'obbiettivo di portare a 30 milioni l'impiego dei Fondi Ue del Programma operativo nazionale legalità. Il gruppo di lavoro seguirà anche la realizzazione del porto turistico di Castel Volturno e il recupero della Pineta comunale del centro del litorale domizio, epicentro delle tensioni sull'immigrazione.