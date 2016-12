Alfano:Fi apre? Ok,ma servono fatti

17:54 - Su una nuova possibile alleanza del centrodestra "da Forza Italia arrivano belle parole, ma servono i fatti: c'è subito la legge elettorale in discussione e vedremo se Fi voterà una legge per uccidere gli alleati". Lo ha detto il leader Ncd e ministro dell'Interno Angelino Alfano, a margine di un convegno alla Camera. "Non è previsto alcun incontro tra me e Silvio Berlusconi - ha ribadito -: prima vediamo come si comporta il partito".