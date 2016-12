Alfano: "Berlusconi scelga tra noi di Ncd e gli estremisti"

08:44 - "Per noi, la questione politica è se Forza Italia vuole partecipare alla grande alleanza popolare - cioè costruire il partito popolare europeo anche in Italia con noi di Ncd, l'Udc e tanti altri moderati - o se invece vuole strizzare l'occhio alla destra estrema, razzista, anti-europea e avversaria del Ppe a livello continentale e italiano". Così il ministro dell'Interno e leader di Ncd Angelino Alfano in un'intervista al quotidiano "Il Messaggero".

"Berlusconi non ha più né la Forza Italia del 30 per cento né il Pdl del 38 per cento. È cambiato tutto", chiarisce Alfano. "Forza Italia deve decidere con chi cominciare a ricostruire. Noi intanto diamo vita al Ppe con chi sentiamo più vicino: l'Udc e gli altri che sostengono il governo e le riforme e non fanno parte del Pd".



All'ex cavaliere, continua il leader di Ncd, non "chiediamo nessun atto di generosità. Chiediamo viceversa una linea politica compatibile con la nostra".



E reclama le primarie: "Serve un'individuazione democratica della leadership della coalizione". Tra altre condizioni poste da Alfano a Berlusconi, "le preferenze e un sistema di accesso al Parlamento che non sia orientato al tentato omicidio dei potenziali alleati come noi".



La grazia a Berlusconi? "Gli hanno fatto perdere l'occasione" di averla "quelli che dicevano a Berlusconi: marciamo sul Quirinale. Della grazia, me ne occupai fattivamente anche io ma il mio lavoro fu bruciato dagli estremisti. Adesso, trovino loro il modo per riprendere il discorso".



Il ministro torna poi sulla riforma della Giustizia e sulla responsabilità civile dei magistrati: "Si affermi il principio che la vittima è il cittadino ed è lui che va tutelato e risarcito dall'ingiustizia patita".