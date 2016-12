18:00 - "In Italia c'è un calo degli omicidi, mentre non diminuisce il numero dei femminicidi". E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, parlando in occasione della festa della donna nella sede del Telefono rosa. "Mi impegno - ha poi aggiunto - a portare il tema della violenza di genere come priorità nel semestre di presidenza italiana della Ue".