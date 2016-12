Alfano a Berlusconi: "Non torniamo a Canossa, il nodo è la legge elettorale"

12:51 - Angelino Alfano risponde alla lettera di Berlusconi per la riunificazione dei moderati: "E' venuto meno il punto più importante di tutti, quello sulla legge elettorale: quando risponderemo a Berlusconi lo faremo con poche righe chiedendo una posizione chiara sulla legge elettorale. Questo è un punto dirimente che non è risolto oggi e me ne dolgo perché era una buona occasione". Poi a Renzi: "Sull'art.18 non scherziamo".

Chi doveva capire ha capito - La risposta alla lettera di Silvio Berlusconi sulla riunificazione del centrodestra è arrivata anche sotto forma di rivendicazione che di una vera apertura: "Leggendo i giornali questa mattina - ha detto nell'assemblea di Ncd - ci rendiamo conto che chi doveva capire ha capito il gesto di coraggio" e "ha scelto una strada del tutto diversa rispetto a quella che c'era il rischio potesse scegliere". "Si ricostruirà un nuovo centrodestra con un processo faticoso e lungo, con la democrazia. Noi intanto iniziamo il cammino con i Popolari di Mauro, l'Udc e un pezzo di Scelta Civica, partendo da tre cose che abbiamo in comune".



Non vogliamo tornare a Canossa - "Siamo alternativi alla sinistra ma non vogliamo tornare a Canossa - afferma Alfano - Oggi vogliamo cominciare questa ricostruzione, vogliamo rifondare il centrodestra", ricordando che "il vecchio centrodestra è morto e non esiste più; ora il centrodestra è del tutto diverso, e si avvia un grande patto". Alfano fa presente che "la casa dei moderati non si edifica sulle macerie del Paese ma sulla speranza di cambiamento" e invece "chi ci chiede di uscire dal governo e di mollare le riforme vuole edificare sulle macerie".



A Renzi: via l'art. 18 con il Jobs Act - "Al governo e a Renzi diciamo chiaramente che sull'articolo 18 noi non scherziamo, non e' uno slogan elettorale. Vogliamo che quel totem venga abbattuto: anche per Renzi significherebbe abbattere un vecchio totem della sinistra".



L'alleanza per le Regionali - Alfano all'assemblea Ncd indica la direzione per i prossimi mesi del partito: sulle regionali "valutiamo il tema delle alleanze nello spazio dei 1000 giorni", facendo presente che "siamo alternativi alla sinistra" e che "non vogliamo tornare a Canossa". "Fino al 25 maggio abbiamo l'orgoglio di aver evitato di consegnare il Paese a Grillo. Dal 26 maggio abbiamo un secondo obiettivo: cambiare il Paese, fare le riforme per costruire una nuova area moderata".