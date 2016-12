Agrigento, il sindaco si dimette

13:20 - Marco Zambuto, sindaco di Agrigento, ha annunciato le proprie dimissioni, dopo la condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione per abuso d'ufficio, durante una conferenza stampa. "Il grande amore che ho per questa città - ha detto - oggi mi porta a fare la scelta di continuare ad amare Agrigento e per questo ho deciso di dimettermi da sindaco". "Sono stato condannato solo per un capo di imputazione, contro i quattro contestati", ha aggiunto.