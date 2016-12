31 agosto 2014 Adozioni gay, l'ira di Toscani contro i Fratelli d'Italia: "Verranno denunciati" Il partito ha usato una sua foto per protestare contro la sentenza del tribunale di Roma che ha riconosciuto l'adozione di una bimba a una coppia di lesbiche Tweet google 0 Invia ad un amico

19:12 - L'ira di Oliviero Toscani contro i Fratelli d'Italia: "Ma cosa salta in testa a @FratellidItaIia di usare una mia fotografia per una cosa del genere - ha scritto il fotografo su Twitter -? Verranno denunciati". Il partito di destra ha infatti usato una sua foto per protestare contro le adozioni gay all'indomani della storica sentenza del Tribunale di Roma. Toscani, sempre via Twitter, ha poi aggiunto: "Dopo il fotoscippo di @FratellidItaIia, mi rendo conto che sarebbe stato bello essere figlio di Mercury e Nureyev, o di Pasolini e Da Vinci".