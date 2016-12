A ruba le auto blu all'asta su eBay Prezzi superiori a quelli di mercato

17:14 - Sul sito eBay le auto blu messe all'asta dal governo vanno a ruba. In poco meno di 24 ore, infatti, il Tesoro avrebbe già guadagnato in teoria più di 200mila euro per la prima tranche di 25 auto del ministero dell'Interno messe all'incanto, anche se sono vetture decisamente usate (alcune sfiorano i 200mila chilometri). Le cifre alle quali si è arrivati finora, con rilanci di 50 euro, sono molto superiori ai reali prezzi di mercato.

Le auto che sono state messe all'asta fino a questo momento, quasi tutte con un chilometraggio superiore a quota 100mila, sono dieci Alfa 166 2.4, dieci Thesis 2.4, cinque Bmw di cilindrata 2.4.



Il Mattinale: ma Renzi sa del bando di acquisto per 3mila auto? - Ci sarebbe però l'altro lato della medaglia, a leggere quanto scrive "Il Mattinale", la nota politica redatta dallo staff del gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati: "Si è scatenata l'asta su eBay delle 151 auto blu del governo. I prezzi salgono in pochi minuti, in arrivo un 'lauto compenso' per le casse del governo. Ovviamente siamo ironici. Ma torniamo estremamente seri quando comunichiamo a Renzi che la Consip pare abbia appena aggiudicato la gara per l'acquisto e il leasing di altre 3mila nuove auto di Stato".



"Se le indiscrezioni fossero vere - conclude la nota -, magari Renzi annuncerà l'asta degli F35 su eBay".