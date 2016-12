6 giugno 2014 A 30 anni dalla morte, le Poste omaggiano Enrico Berlinguer con un francobollo Sarà emesso l'11 giugno, il giorno in cui ricorrerà l'anniversario della scomparsa dello storico leader del Pci Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:25 - In un'Italia in cui la questione morale è sempre all'ordine del giorno, le Poste omaggiano colui che per primo inserì nel dibattito politico questa fortunata espressione. L'11 giugno, a 30 anni esatti dalla sua morte, sarà infatti emesso un francobollo commemorativo con il volto di Enrico Berlinguer. Lo storico segretario del Pci appare sorridente in un ritratto in bianco e nero.

Il francobollo è autoadesivo e ha un valore di 70 centesimi.



Il bollettino illustrativo dell'emissione sarà firmato dai familiari dell'esponente politico sardo: Bianca, Maria, Marco e Laura Berlinguer.