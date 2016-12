6 marzo 2014 "La Grande Certezza": il candidato sindaco di Bari fa il verso al film di Sorrentino Ormai è una mania: non si fa altro che parlare, nel bene o nel male, de "La Grande Bellezza". Ma chissà quanto porterà fortuna la scelta di Antonio Decaro, candidato del Pd, di utilizzare la locandina della pellicola per farsì pubblicità dopo la spaccatura degli italiani sul premio Oscar Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:54 - "La Grande Certezza, Decaro sindaco: una storia vera. Dal 25 maggio a Bari" e, sullo sfondo rosso, il candidato del Pd che sfila al posto di Jep Gambardella, giornalista-scrittore, blasè, protagonista della pellicola di Sorrentino. E' il "manifesto" pubblicato da Antonio Decaro sulla sua pagina di Facebook dove scrive: "Quando dico che in campagna elettorale bisogna prima di tutto divertirsi, i miei collaboratori mi prendono troppo alla lettera. E comunque l'abito bianco mi dona, non trovate?". Ma non tutti "empatizzano" col politico. Tra i commenti spunta chi, stanco delle solite promesse e dei soliti teatrini, rimprovera: "O non mi diverto affatto...sono troppi anni che non riesco ad essere abbastanza sereno in questa città per potermi anche divertire....fai il serio, tu stai così bene che pensi pure a divertirti per una cosa così seria ( che nemmeno volevi fare e ti ci hanno costretto), molti di noi cittadini tutto questo umorismo non c'è l'hanno. Se fai ste coglionate non credo ti voterò.... Che pagliacciata! ..a proposito del poster..l'abito bianco non è per te". O chi ammonisce: "Peccato che i cittadini baresi, in questo momento, abbiano molto di che piangere e in buona parte a causa di come sono stati amministrati nell'ultimo decennio". E chi rincara: "Mi dispiace dovertelo dire ma questa cavolata la potevi evitare!".