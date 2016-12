30 luglio 2014 "L'Unità" chiude e per l'ultima copia il quotidiano di Gramsci va in bianco La redazione della storica testata ex Pci sceglie di non compilare le pagine interne e di pubblicare un giornale quasi completamente senza testo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:16 - I liquidatori di Nuova iniziativa editoriale spa, società editrice de l'Unità, a seguito dell'assemblea dei soci tenutasi ieri hanno comunicano che il giornale sospenderà le pubblicazioni e l'aggiornamento del sito web a far data dal 1° agosto 2014. Per quella che potrebbe essere l'ultima copia arrivata in edicola dello storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci nel 1924, la redazione ha scelto di pubblicare una prima pagina dal titolo "Hanno ucciso l'Unità". Il direttore Luca Landò scrive nell'editoriale: "E' la terza volta che ci spengono, ma non ci fermiamo". Dopo le due pagine di commiato, tutto il giornale ha le pagine successive alla terza, totalmente bianche e prive ti articoli.