"In bici con Renzi", parodia virale sui social

10:26 - Il premier Matteo Renzi pedala con la sua fidatissima bicicletta per le strade dei campi di concentramento di Auschwitz, in compagnia di Don Matteo o di Gandalf, sul più chiacchierato red carpet agli Oscar o tra le macerie della strage di Capaci. Tutto nasce dalla trovata del grafico Andrea Cecchin che, con il tumblr "In bici con Renzi" diventato presto tormentone sul web, ironizza sulla passione del premier creando fotomontaggi dagli sfondi piuttosto originali. Divertito dalla buffa espressione di Renzi a spasso sulle due ruote, ha pensato di immortalare il fatidico momento facendolo comparire un pò ovunque come "il nano da giardino di Amèlie Poulain".