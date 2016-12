16 febbraio 2014 "Grazie Enrico": sotto casa Letta lo striscione per salutare il premier Ad affiggere il messaggio i militanti del circolo Pd del Testaccio di Roma Tweet google 0 Invia ad un amico

18:58 - Un lenzuolo bianco con la scritta rossa "Grazie Enrico": è lo striscione realizzato dai militanti del circolo Pd di Testaccio, affisso davanti al portone dell'abitazione romana di Enrico Letta. "Abbiamo deciso, proprio durante lo svolgimento delle Primarie per il segretario regionale del Pd Lazio - spiega la segretaria del circolo Claudia Santoloce - di esprimere pubblicamente il nostro apprezzamento a Letta per l'impegno, la serietà e la coerenza dimostrate nel suo operato come Presidente del Consiglio, esponendo uno striscione di ringraziamento sotto la sua abitazione. E' doveroso e non c'è alcuna polemica, siamo anche a fianco a Renzi".