"Altro che Casta, ora distruggono caramelle" Senatore M5s pizzicato mentre gioca in Aula

19:18 - "Da demolitori della casta a distruttori di caramelle". Con una buona dose di ironia il senatore della Lega Nord, Gian Marco Centinaio, pubblica sul web la foto del collega del Movimento 5 Stelle, Carlo Martelli, impegnatissimo a divertirsi in Aula, smartphone in mano, con un gioco simile a Candy Crush Saga. E poi si chiede: "Ma non dovevano essere quelli che aprivano le istituzioni come una scatoletta di tonno?".