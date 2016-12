11:37 - "Mi sono svegliata alle 7 e 30 per questo?". Il fuorionda ad Agorà di Michela Murgia, scrittrice candidata con la lista "Sardegna possibile" alla presidenza della Regione Sardegna, non passa inosservato su Twitter. La Murgia contestava il conduttore per il poco spazio dedicatole. Pronta la replica della trasmissione di Raitre: "Vincoli di par condicio: 4 minuti e mezzo per ciascun candidato". La maggior parte dei follower, magari già sveglia dall'alba per recarsi al lavoro, non le perdona l'uscita infelice.

Tweet su "7.30 Murgia"