16:11 - E' stata fissata per il 10 aprile, davanti al tribunale di sorveglianza di Milano, l'udienza per discutere l'affidamento in prova ai servizi sociali di Silvio Berlusconi, condannato definitivamente a 4 anni di carcere, tre dei quali coperti da indulto, per il caso Mediaset. L'atto di fissazione dell'udienza è stato notificato oggi alla difesa.