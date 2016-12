13:16 - Una finta Annamaria Cancellieri beffa il capogruppo Pd al senato Luigi Zanda. Lo scherzo è della 'Zanzara' su Radio 24. Il finto ministro chiama il senatore per un consiglio sull'affaire Ligresti e lui risponde: "Te lo dico con franchezza, sono sicuro che sei intervenuta solo per la questione umana, ma in Parlamento devi spiegare la questione del trattamento preferenziale per i rapporti con la famiglia Ligresti".