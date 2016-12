Voto Berlusconi, oggi Giunta decide

05:58 - Si riunirà stamani la Giunta per il regolamento del Senato per decidere se il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi dovrà essere a scrutinio segreto o palese. Ieri è stato scontro frontale in Giunta: il Pd ha accusato il Pdl di cercare di allungare i tempi, il Pdl ha risposto che il Pd vuole imporre il voto palese con un colpo di mano. Per il Popolo delle libertà l'incandidabilità, in quanto sanzione amministrativa, non può essere retroattiva.