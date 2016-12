Voti nei circoli Pd: guerra sui numeri tra Gianni Cuperlo e Matteo Renzi

15:13 - A distanza di poche ore arrivano dati contrastanti sull'esito delle votazioni nei circoli del Pd. Prima, il comitato Cuperlo fa sapere che il suo candidato è in vantaggio con il 43,1% delle preferenze mentre Renzi si ferma al 42,3%. Poco dopo il sito di Matteo Renzi, sottolineando di riferirsi a "dati reali", dice che in vantaggio c'è il sindaco di Firenze con il 45,3%, mentre Cuperlo si ferma al 38,3%.



"Dai dati in nostro possesso, su oltre 100mila voti espressi, Cuperlo è al 43,1%, Renzi al 42,3%, Civati all'11,6%, Pittella al 3,0%", ha comunicato in una nota il Comitato del candidato bersaniano, Gianni Cuperlo. Non si è fatta attendere la replica dei renziani, guidati dal deputato del Pd, Francesco Bonifazi. "I dati sono dati, eppure c'è chi fa finta di non saper contare. Comunque sul sito matteorenzi.it è in corso una vera e propria 'operazione trasparenza' sui risultati delle convenzioni: si possono consultare i dati circolo per circolo, aggiornati in tempo reale. Sono a disposizione di tutti, anche di chi finge, forse per paura, di mettere in dubbio i numeri".