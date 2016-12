Ulisse Di Giacomo, l'alfaniano che ha preso lo scranno di Berlusconi

18:59 - Ulisse Di Giacomo, primario di cardiologia, di Isernia, ex Pdl ora alfaniano: è lui a prendere lo scranno da senatore di Silvio Berlusconi dopo la decadenza. Il posto gli spetta in quanto è il primo dei non eletti del Pdl a Palazzo Madama nella circoscrizione Molise. Ma adesso che è tornata Forza Italia, lui è pronto a stare con il Nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Il presidente della Giunta Stefano ha affermato: "Convalidata la sua elezione".

"Mi limiterò a rappresentare il Molise, questo è il mio dovere, negli ultimi due mesi non ho compreso né condiviso il percorso del Pdl, né le posizioni estremistiche che non fanno parte del nostro Dna", aveva detto in un'intervista a Il Messaggero l'ex coordinatore regionale Pdl del Molise. "Non voglio fare l'avvoltoio che volteggia attorno al cadavere", aveva invece dichiarato a La Stampa.



"Ha deciso di rompere con Berlusconi. Si iscriverà al gruppo di Alfano del Nuovo centrodestra", ha spiegato la moglie Manuela Petiscia. Ulisse Di Giacomo fu tra i partecipanti alla manifestazione davanti al tribunale di Milano a favore del leader di Forza Italia, ma ora è pronto a sostenere il premier Enrico Letta. "Il mio appoggio al governo sarà senza se e senza ma. Faccio il tifo per Letta", ha assicurato.