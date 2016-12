Uil, cura dimagrante per costi politica Possibili tagli per sette miliardi

15:41 - I costi della politica "sono saliti fino a 23 miliardi di euro", ma una riforma del sistema istituzionale può portare risparmi per circa 7,1 miliardi. E' quanto "suggerisce" uno studio presentato dalla Uil. Il segretario Angeletti avverte: "Oltre 1,1 milioni di persone vivono di politica, non ce lo possiamo permettere".

L'accorpamento dei Comuni porterebbe 3,2 miliardi, l'utilizzo dei fondi delle province solo per i loro compiti di legge 1,2 mld. 1,5 miliardi di risparmio si otterrebbero poi con una più sobria gestione delle Regioni e 1,2 con la razionalizzazione dello Stato.



Lo studio evidenzia poi che in Italia si spendono ancora circa 2 miliardi l'anno per costi di mobilità (auto blu, grigie, taxi..), 2,2 miliardi per le consulenze e 2,6 per i compensi dei consigli di amministrazione e collegiali delle società a partecipazione pubblica. Unica nota positiva evidenziata èstata una riduzione di 293 milioni, il 4,6% rispetto a un anno fa, dei costi per il funzionamento degli organi istituzionali, dovuto in gran parte al dimezzamento dei finanziamenti ai partiti voluto dal governo Monti.