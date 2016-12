Sul governo scoppia la bomba Fassina

09:05 - Sul governo scoppia la grana Fassina. Per tutto il giorno si rincorrono le voci di sue possibili dimissioni in polemica con il taglio dato alla legge di stabilita'. Nessuna conferma ufficiale, ma di ora in ora il tam tam di Montecitorio dà per sempre più probabile l'uscita dell'esponente del Pd dal governo. Guglielmo Epifani, davanti alle telecamere del Tg5, fa capire che il problema esiste davvero.

L'intervistatore rilancia l'indiscrezione secondo cui Fassina vuole dimettersi per dissensi sulla manovra. E il segretario del Pd commenta: "Non credo sia questo. Credo lamenti un difetto di collegialità. E credo abbia regione". Parole che suonano come un pieno sostegno al viceministro del Pd. A Palazzo Chigi sono in allerta per una defezione che potrebbe rompere gli equilibri su cui si regge l'esecutivo. Sul tavolo di Letta non e' ancora arrivato nulla di ufficiale. Anche se il premier, da Washington, ha tenuto i contatti con Roma anche in realazione al "caso Monti".



In attesa del chiarimento - Di certo c'è che Fassina vuole avere un chiarimento con il premier appesa Letta sarà tornato dalla sua missione a Washington. Il malumore di Fassina si trascina da qualche giorno : alle sue riserve sulle larghe intese, il viceministro ha aggiunto negli ultimi giorni l'irritazione per essere stato tenuto fuori dalle riunioni operative in cui si scriveva la legge di stabilita'. A quelle riunioni, si e' lamentato con chi gli ha parlato, partecipavano solo Letta, Alfano e Saccomanni.



Fassina "parla" dal suo blog - Sul suo blog, Fassina non parla delle sue intenzioni sulla permanenza o meno nell'esecutivo, ma ribadisce la sua ostilità ai tagli. Il titolo ("La spesa pubblica non va tagliata") riassume la linea che da viceministro ha sempre cercato di attuare. Nel testo emerge la sua insofferenza per le critiche sullo "scarso coraggio" del governo nel ridurre le spese improduttive . Fassina se la prende con la "valanga di propaganda" su questo argomento "fatta da anni non soltanto dalla destra e dai presunti esperti ma anche dai "riformisti coraggiosi" della sinistra subalterna al neo-liberismo". A furia di insistere sul taglio della spesa pubblica, sottolinea il viceministro, diventano "inevitabili" le critiche e la delusione di "commentatori, leader politici, sindacali e imprenditoriali".