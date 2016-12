Stato-mafia, Napolitano: deporrò

19:00 - Il presidente della Repubblica è pronto a deporre nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Lo scrive il Capo dello Stato in una lettera al presidente della Corte d'Assise di Palermo, nella quale Napolitano ha sottolineato "che sarebbe ben lieto di dare un utile contributo all'accertamento della verità processuale". "Il presidente - precisa il Colle - ha nello stesso tempo esposto i limiti delle sue reali conoscenze in relazione" alla vicenda.

Nella missiva il presidente sottolinea "che sarebbe ben lieto di dare, ove ne fosse in grado, un utile contributo all'accertamento della verità processuale, indipendentemente dalle riserve sulla costituzionalità dell'art. 205, comma 1, del codice di procedura penale espresse dai suoi predecessori". Ma aggiunge che ha nello stesso tempo espresso alla corte "i limiti delle sue reali conoscenze in relazione al capitolo di prova testimoniale ammesso".



Lo scorso 17 ottobre la corte d'assise palermitana ha ammesso la richiesta della Procura di citare a deporre come testimone Napolitano, ma con alcuni limiti. Il Capo dello Stato figura nella lista dei testi della Procura, che intende sentirlo sui colloqui tra l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino e l'ex consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio. La stessa corte, però, ha stabilito che la testimonianza del presidente dovrà avvenire "nei soli limiti della conoscenza del teste che potrebbero esulare dalla funzioni presidenziali e dalla riservatezza del ruolo", come disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza in cui aveva accolto la richiesta di Napolitano di distruggere le intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche con Mancino.



Di queste intercettazioni non si parlerà nel processo. La Corte ha ammesso la testimonianza di altre persone tra cui l'attuale presidente del Senato Piero Grasso, in quanto ex magistrato alla Procura di Palermo. I pm che hanno portato al processo Mancino e altri imputati, tra cui diversi mafiosi, sostengono che una presunta trattativa sarebbe stata intavolata con i capi di Cosa nostra da esponenti istituzionali per evitare il ricorso alla violenza, dopo l'attentato contro il giudice Giovanni Falcone nella primavera del 1992.