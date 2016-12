Stato-mafia, Colle: "Valuteremo"

13:06 - Il Quirinale "è in attesa di conoscere il testo integrale dell'ordinanza di ammissione della testimonianza adottata dalla Corte di Assise di Palermo per valutarla nel massimo rispetto istituzionale". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dopo la decisione di sentire in aula il Capo dello Stato, che è stato chiamato a intervenire nel processo per la trattativa Stato-mafia.