Stangata sulle cartine per sigarette: il Pdl propone l'Iva al 58%

17:40 - Iva al 58,5% sulle cartine e sui filtri per confezionare le sigarette "rollate", sempre più in voga tra i giovani: lo prevede un emendamento del Pdl (a firma di Giancarlo Galan e Renato Brunetta) al dl scuola, all'esame dell'Aula della Camera. Il decreto attualmente prevede come copertura, tra l'altro, l'aumento delle accise sulla birra, mentre l'emendamento propone in alternativa di innalzare l'Iva sul tabacco.

Il decreto sulla scuola prevede come copertura, tra l'altro, l'aumento delle accise sulla birra. Ed è su questo che interviene l'emendamento del Pdl a doppia firma del capogruppo alla Camera, Brunetta, e del presidente della commissione Cultura e Scuola, che propongono in alternativa l'aumento dell'Iva fino al 58,5% su "le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette".



Curiosamente birra e cartine per sigarette sono due dei prodotti "cult" delle giovani generazioni, che prediligono questa bevanda alcolica rispetto al vino, e preferiscono "rollarsi" le sigarette, preparandosele da soli, anzichè comprare quelle già confezionate. L'emendamento deve essere discusso dall'Aula della Camera probabilmente nella seduta di mercoledì.