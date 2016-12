11:21 - E' tiepida la reazione di Confindustria nei confronti della Legge di Stabilità approvata martedì in consiglio dei ministri. "I passi sarebbero anche nella direzione giusta - dice il presidente Giorgio Squinzi -, ma ancora una volta non sono sufficienti per farci ritrovare la crescita, perché non incidono realmente sul costo del lavoro. Non sono il premier ma vorrei dire che ci vuole più coraggio".